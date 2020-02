Zona rural de Sena: Escolas são reconstruídas pelo Governo

Por: Edinaldo Gomes

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), conseguiu reconstruir algumas Escolas da zona rural de Sena Madureira que estavam praticamente prestes a desabar, comprometendo o andamento das aulas.

O trabalho de revitalização atingiu as seguintes unidades de ensino: Fábio Bezerra (Ramal 16), Madalena Nunes (Estrada Mário Lobão), Afonso Pena (Ramal Lua Nova), Anjo da Guarda (Boca do Caeté) e Leônidas Fernandes. “A grande maioria dessas escolas estavam com a madeira apodrecendo e com muitas goteiras. Graças ao empenho do Governo do Estado e ao esforço da equipe da SEE, a comunidade vive atualmente uma nova realidade”, confirmou o professor Beto, coordenador de Gestão da SEE, em Sena Madureira.

Na Escola Anjo da Guarda, localizada na Boca do caeté, toda a estrutura antiga foi derrubada e construída uma nova escola. Além de sair da situação caótica, as escolas também ganharam a climatização, com instalação de aparelhos de ar condicionado.

Neste mês de Fevereiro, seguindo determinação do governador Gladson Cameli, escolas localizadas no alto rio Iaco irão receber benefícios dessa natureza, notadamente as escolas das comunidades Tabatinga e Santa Ana. “Nesta semana estaremos enviando o material para que o trabalho de reconstrução dessas escolas possa começar. Assim, professores, alunos e funcionários terão um espaço digno para o processo d ensino-aprendizagem”, finalizou o professor Beto.

