Zenil fecha chapa do PTB e busca unificação com Gehlen e Toinha Vieira

O ex-diretor do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), Zenil Chaves, está mesmo focado nas eleições municipais de Sena Madureira, no interior do Acre. Neste fim de semana, Chaves esteve reunido com várias lideranças em busca do fortalecimento do seu nome para o pleito eleitoral.

O ex-gestor do órgão estadual conta com o apoio do ex-prefeito Nilson Areal, que esteve em suas reuniões juntamente com Charlene Lima e demais lideranças locais. “É isso! Eu deixei o Depasa e vim para Sena trabalhar meu nome como pré-candidato à prefeitura”, explicou.

Chaves pontuou que seu grande objetivo no momento é buscar a unificação com os demais candidatos na região. “Vamos tentar unir os nomes de Gehlen, Jossano e Toinha Vieira em uma única chapa”, declarou.

Zenil destacou que a chapa do PTB está fechada com 22 candidatos que deverão concorrer a cadeira de vereador no município.

