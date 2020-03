Zenil Chaves se reúnem com Charlene Lima e com três ex. prefeitos de Sena

Ronaldo Duarte

Zenil Chaves, ofereceu na última quarte feira no final da tarde um café para a empresária Charlene Lima, o ex. deputado Nelson Sales e os três ex. prefeitos do Município de Sena Madureira. Mano Rufino, Wanderley Zaire e Nilson Areal, durante o café trataram de vários assuntos políticos. Os convidados também puderam expor suas opiniões sobre a possível união, para juntos trabalharem um único nome para disputar a eleição municipal este ano.

Nossa reportagem manteve contato com Zenil Chaves para sabermos o que ficou acordado neste primeiro momento. Segundo ele, o encontro foi apenas para trocarem ideias sobre a importância da união das lideranças municipais do bloco que pretende lançar uma candidatura majoritário este ano. Porém o nome escolhido contará com apoio e participação de todos, inclusive da comunidade de Sena Madureira, finalizou.

A empresária Charlene Lima postou em sua página no facebook dizendo. Ontem fizemos uma rodada de conversa com várias lideranças políticas de nossa cidade que já foram testadas nas urnas. O amigo Zenil Chaves nos recebeu em sua residência para um café, onde dialogamos sobre as próximas eleições, analisando os diversos cenários que estão postos e suas viabilidades, pontuou a empresária.

o nome de Zenil Chaves e Charlene Lima estão sendo muito comentado nos bastidores políticos em Sena Madureira, muitas pessoas dizem que eles lançarão suas pré-candidaturas a prefeitura de Sena Madureira, mais até o momento é apenas comentários que circulam entre os moradores do município.

