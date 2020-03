Zenil Chaves deixa presidência do Depasa para ser pré-candidato a prefeito de Sena Madureira

O engenheiro Sebastião Aguiar Fonseca assumiu nesta terça-feira, 24, a presidência do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa). Fonseca assume em substituição a Zenil Chaves, que pediu exoneração do cargo para ser pré-candidato a prefeito de Sena Madureira.

Filho de Sena, Zenil foi indicado para a presidência do Depasa pelo senador Márcio Bittar e ficou à frente da concessionária dos serviços de água e saneamento do Acre por uma ano e três meses.

“Foram enormes os obstáculos, mas com uma equipe preparada, determinada, compromissada a gente conseguiu resolver muitos problemas. Hoje, em fase de teste, 25% da rede de Rio Branco já recebe água 24 horas, 40% dos domicílios da capital recebem água todo dia, durante dia ou à noite, e o projeto é, em seis meses, distribuir água 24 horas para pelo menos 50% das residências de Rio Branco”, disse Zenil ao destacar os principais avanços durante sua gestão.

Ao deixar o cargo, Zenil Chaves agradeceu o voto de confiança do governador Gladson Cameli, do senador Márcio Bittar, e de toda equipe que esteve com ele nesses 15 meses de trabalho no Depasa,

“Conseguimos montar uma equipe muito boa e fizemos o que pudemos para deixar o Depasa numa condição muito melhor”, disse Enoque Pereira, diretor de operações durante a gestão de Zenil.

Somos homens de missão, hoje estamos aqui e para onde for necessário iremos também para ajudar o nosso governador Gladson Cameli, somos uma equipe disse Edson Siqueira, diretor de administração e finanças do Depasa.

Tião Fonseca, é profissional com experiência em gestão pública, já presidiu o Conselho Regional de Engenharia (CREA) e esteve à frente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

Deixe seu comentário

comentários