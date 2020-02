Zenil Chaves aproveita o período de férias e visita famílias do Rio Macauã

O diretor presidente do Depasa, Zenil Chaves incluiu dentro da sua agenda no período de férias e carnaval uma visita às famílias residentes do Rio Macauã, localizado no Município de Sena Madureira.

Durante a viagem que durou dez dias, ele pode rever amigos e ouvir reivindicações das famílias que tem residências na cidade de Sena Madureira.

As primeiras visitas foram nas Comunidades do Oriente, se estendendo à Comunidade do Pedro Coelho e também do Raimundo Coelho.

Em seguida fez uma visita as famílias do Velhinho Paiva e José Adolfo.

Também visitou os moradores do Apuí e Saco do Vento.

Zenil Chaves nos afirmou que todos os anos ele faz esta visita de cortesia a todos os seus velhos amigos do Macauã, que sempre tiveram um respeito e admiração por ele e considera as amizades sólidas e verdadeiras.

Zenil ainda participou de um evento religioso na comunidade da providencia.

Zenil Chaves sempre foi um dos políticos mais votado na comunidade do Rio Macauã a qual ele deu muita atenção, mesmo sem mandato, por este motivo as amizades continuam firmes e renovadas.

O nome do diretor presidente do Depasa vem sendo muito comentado entre os moradores da cidade e do interior para uma possível disputa à prefeitura municipal. Antes de seguir viagem ele fez uma visita ao casal Toinha e Zé Vieira. Nossa reportagem não teve acesso aos assuntos debatidos no café da manhã, mas segundo fontes, ele está pensando em uma união para disputar as eleições.

Da redação senaonline.net.

Deixe seu comentário

comentários