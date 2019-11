Volta por cima: Igreja que foi destruída por incêndio é reconstruída, em Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

Com a presença de centenas de fiéis, foi reinaugurada na manhã deste domingo, 24, a Igreja Santa Luzia, situada no Bairro da Vitória, vinculada à Igreja Católica de Sena Madureira. o Frei Moisés, pároco da cidade, celebrou uma Missa de Ação de graça em virtude dessa importante conquista.

No dia 4 de março de 2018, precisamente durante a madrugada, a igreja foi consumida por um incêndio cuja causa é desconhecida até a presente data. “Moradores se acordaram pelo barulho do fogo. Infelizmente não deu pra salvar nada, tudo se transformou em cinzas”, comentou Aldecir, integrante da referida capela.

A igreja incendiada tinha sua estrutura em madeira. O atual prédio é em alvenaria e ficou bem mais amplo.

Para a realização da obra, foi empreendida uma grande mobilização, tendo participação destacada do morador conhecido como “Nego do Evangelista”. Até mesmo Bingos foram realizados com o fito de angariar recursos e empregá-los na reconstrução. “Pra nós, esse momento é muito importante. Recomeçamos praticamente do zero. Queremos agradecer primeiramente a Deus e também a todas as pessoas que de forma direta ou indireta nos ajudaram para a concretização desse sonho”, comentou “Nego do Evangelista”.

O Frei Moisés, pároco do município, demonstrou muita felicidade em face da reinauguração da igreja Santa Luzia. “Estamos gratos a Deus por esse momento e a todas as pessoas que se empenharam na reconstrução desse local. A comunidade ganhou um espaço novo e bem acolhedor. Parabéns a todos envolvidos nesse trabalho”, destacou.

Encravada no Bairro da Vitória, a Capela Santa Luzia é frequentada ao longo da semana por inúmeros fiéis.

A construção dessa igreja era um sonho do Padre Paolino Baldassari que durante muitos anos esteve à frente da Igreja católica de Sena e desenvolveu diversas ações voltadas, sobretudo, aos mais necessitados.

Deixe seu comentário

comentários