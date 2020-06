Você não está sozinha, diz Secretaria de Comunicação

Desde a descoberta da doença (Covid-19), têm sido adotadas, ao redor do mundo, medidas que já se mostraram indispensáveis à sua contenção: distanciamento social, isolamento e quarentena. Não há dúvida do acerto da escolha, todavia, ela trouxe um grave efeito colateral: o aumento das ocorrências de feminicídio e de numerosos casos de violência doméstica contra mulheres, nesta terça feira a secretaria de comunicação Silvana Pinheiro publicou em sua página no facebook uma mensagem de apoio a todas as mulheres do estado.

Mensagem

Essa foto com o ❌ na mão é pra dizer que você não está sozinha! Nesse período que estamos vivendo muitas mulheres que sofrem de violência doméstica estão confinadas com seus agressores e com menos oportunidade de pedir ajuda. Então se você está sendo violentada, faça um ❌ na mão e mostre ao atendente de uma farmácia. A polícia militar será chamada e lembre-se VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA.

