Visitas íntimas estão suspensas no complexo penitenciário de Rio Branco, informa Iapen

De acordo com o Iapen, a suspensão se dá “em decorrência de uma série de procedimentos realizados nos estabelecimentos prisionais para garantir a segurança e impedir novas fugas. Revistas constantes e verificação de estrutura vêm acontecendo no interior de todos os presídios do estado”.

Ainda segundo o órgão, o objetivo é “garantir a segurança e a integridade física de servidores e visitantes”.

O Iapen acrescentou que as polícias Militar e Penal continuam nos trabalhos de buscas pelos presos que fugiram do presídio na madrugada desta segunda-feira, 20. Dos 26 detentos fugitivos, seis foram recapturados.

A Justiça foi comunicada sobre a suspensão das visitas.

