vereadora Ivoneide Bernardino reivindica contratação de profissionais de saúde para Sena Madureira

Na ultima terça-feira, (7), a Câmara Municipal de Sena Madureira – Acre, retornou suas atividades de Sessão Presenciais, após período de suspensão das referidas atividades, obedecendo Decreto governamental em período de pandemia. A Ver. Ivoneide Bernardino – MDB, se pronunciou na tribuna da Câmara, reivindicando mais uma vez, do Secretário de Estado de Saúde, que disponibilize para o Município de Sena Madureira, 1 obstétra, 1 Cirurgião Geral e 1 Anestesista Geral.

De acordo com a Vereadora, O município é o terceiro maior do Estado e na saúde, tem ficado muito a desejar no quesito Especialistas.

A Vereadora falou que como Mulher, sente a dor de todas as mulheres que envontram-se grávidas e procuram os serviços de atendimento especializado, porém, sem sucesso. Já em muitas ocasiões, “tivemos percas irreparáveis por falta deste atendimento exclusivo e especializado”. Reconhecemos o esforço da equipe de profissionais que hoje atendem no HJCF e fazem de tudo.

