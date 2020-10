Vereadora Ivoneide Bernardino, reivindica compra de aparelho de mamografia para o hospital João Câncio Fernand

a vereadora Ivoneide Bernardino, reivindica do Governo do Estado, compra de aparelho de mamografia para o hospital João Câncio Fernandes e Contratação de Ginecologista. De acordo com a Vereadora, sessenta por cento da população, é Mulher, no entanto, até a presente data, apesar de sermos o terceiro maior município do Estado, no quesito estrutura e especialistas na área de saúde, ainda fica muito a desejar. “Estamos no mês em que é considerado Outubro Rosa, movimento que conscientiza as Mulheres para o controle do Câncer de Mama, um tipo mais comum entre mulheres no Brasil e no Mundo, cerca de 25% de casos crescem todo ano.

Porém, não basta só divulgar ou conscientizar quanto aos cuidados e auto exame. É preciso ir além, precisamos que o Governo do Estado, dê suporte as Mulheres no quesito mamografia. A maioria das mulheres não possuem condições financeiras para realizar exame particular e, nem tão pouco bancar passagens para ir a capital e demais despesas. É preciso que os serviços cheguem a população….

Ivoneide: …gratuitamente, mas para isto, o Estado Precisa comprar aparelho e contratar profissionais que atendam essas Mulheres.

Outubro Rosa é mês de Prevenção e conscientização, mas sem a contribuição do Estado no quesito estrutura, fica difícil reduzirmos esse percentual de mulheres afetadas nos últimos anos. Finalizou a Vereadora.

Ronaldo Duarte

Deixe seu comentário

comentários