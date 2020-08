Vereadora Ivoneide Bernardino pede Construção de Quadra de Esporte no Loteamento Ulisses Modesto

Na última sessão ordinária realizada nesta terça feira (18) na Câmara Municipal de Sena Madureira, a Vereadora Ivoneide Bernardino, em seu pronunciamento, abordou vários assuntos de interesse da população de Sena Madureira, dentre eles, solicitou da Gestão Municipal, que inclua nas Emendas Parlamentares destinadas ao Município, Construção de Quadra de Esporte no Loteamento Ulisses Modesto, de acordo com a parlamentar, reside na localidade um grande número de crianças, adolescentes e jovens, que não possuem alternativa nenhuma de Esporte, lazer e cultura, a construção de uma Quadra, trará para este público, uma alternativa.

Outro assunto abordado, foi a Instalação pelo Governo do Estado, de um Centro Cirúrgico e contratação de profissionais Urgente no Município, pois, Sena Madureira não pode ficar esperando a conclusão da reforma e ampliação do Hospital, pois, saúde não espera.

A Vereadora Ivoneide Bernardino, solicitou ainda, do Secretário de Estado do IEPETEC Francineldo, a Instalação de Cursos Profissionalizantes para a Juventude do Município. Nossos jovens estão sem alternativas, pois, não existe no Município nenhum curso profissionalizante em execução, o Estado através do IEPETEC possui em sua grade de ofertas mais de 150 cursos, inclusive com bolsas, e nossos jovens merecem uma oportunidade de capacitação para ingressarem no mercado de trabalho.

Finalizando sua participação, a Vereadora parabenizou o prefeito Mazinho Serafim e a Secretária municipal de Saúde Nildete Lira, pela aquisição de Kits para tratamento do Covid que serão distribuídos a população, como também, parabenizou a atuação de toda a equipe envolvida no atendimento aos pacientes internados no hospital do Covid de Sena Madureira. O trabalho que vem sendo feito nesse momento de crise por conta da Pandemia do Covid, mostra o respeito e compromisso que essa gestão tem com o povo de nossa cidade.

