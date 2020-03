Vereador Josandro Cavalcante anuncia sua desfiliação e confirma Pré-Candidatura a Prefeito pelo PDT.

Da redação do Sena Online.net

Aproveitando a janela de mudança partidária e visando disputar a eleição para Prefeito do terceiro colégio eleitoral do Estado, o Vereador Josandro Cavalcante oficializou na tribuna do legislativo mirim o seu pedido de desligamento do PSDB e sua ida para o PDT.

Sendo um dos parlamentares mais atuantes dos últimos 10 anos na Câmara Municipal, Josandro esteve sempre pautado em defender com veemência, postura e responsabilidade os interesses da população. Sempre firme, O parlamenta foi no PSDB o que de raro temos hoje na política, o fiel escudeiro.

Ele foi aliado de primeira hora do casal Vieira e do hoje Vice Governador Rocha durante 20 anos, momento em que por inúmeras vezes esteve defendendo a unificação da oposição, visando ganhar a prefeitura e o governo. “Foram anos de dedicação ao partido e ao projeto da oposição, mais simplesmente fui esquecido por aqueles a quem fui fiel.” Mencionou.

Em seu pronunciamento na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (10), o Vereador mostrou-se muito emocionado em anunciar sua saída do partido do qual militou e dedicou boa parte de sua vida política. “Eu saio de cabeça erguida, sabendo do meu dever cumprido com aqueles que me traíram, saio sem mágoas, sem ódio, sem ressentimentos porque sei em quem creio (Deus)”. Disse. Ainda durante o seu pronunciamento, Josandro Cavalcante lembrou ainda que todos os ditos amigos do poder, deixaram o casal vieira, e que só estavam com eles enquanto tinham poder. “Eu e minha família permanecemos firmes com eles quando eles não tinham mais o poder, até sermos enganados como fomos na eleição de 2018”. Relembrou.

Josandro Cavalcante, detentor de três independentes mandatos, e hoje conceituado Advogado na cidade de Sena Madureira, parte agora para seu novo desafio, ser candidato a Prefeito pelo PDT, que tem como Presidente Regional o Dep. Luiz Tchê, e o apoio incondicional do Deputado Federal Jesus Sérgio.

“Eu já disse e repito, não tenho o poderio econômico que alguns candidatos têm demonstrado ter para impor candidaturas e usar nas próximas eleições, mas tenho o sonho de colocar minha cidade em um lugar de destaque nesse Estado, lugar onde ela já deveria estar há muito tempo, e para isso, darei à minha cidade a oportunidade de eleger um verdadeiro filho dessa terra”. Destacou.

O Vereador Josandro Cavalcante, finalizou seu discurso na tribuna, afirmando que buscará todos aqueles que não estão satisfeitos com a atual administração e que desejam se juntar a ele nesse novo desafio, e que ainda no mês de março, o PDT Regional fará um ato de filiação e recepção sua e de seus amigos ao PDT.

