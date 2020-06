Vereador Charmes Diniz testa positivo para Covid-19

O vereador Charmes Diniz (Progressistas), confirmou na manhã desta quarta-feira (24) que testou positivo para a Covid-19. Sua esposa também.

Além de vereador, Charmes também é funcionário do Iapen e atua no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. “Hoje pela manhã eu e minha esposa fizemos o teste rápido e deu positivo. Além de vereador, trabalho também no presídio, onde mais de 40 profissionais já foram infectados por essa doença. Estamos nos recuperando”, comentou.

Charmes adiantou que logo no início da pandemia, seus pais foram encaminhados para a zona rural, visto que, são idosos e, segundo os especialistas, são mais vulneráveis a doença.

O vereador e sua esposa se recuperam da doença em casa.

