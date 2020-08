“Vamos mostrar que a boa política ainda existe”, diz Josandro, pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Gehlen

Redação Senaonline.net

O vereador Josandro Cavalcante (PDT), pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Gehlen Diniz fez uma postagem, em sua página, no facebook, falando sobre esse novo momento em sua vida. Josandro é um vereador combativo e está exercendo seu terceiro mandato na Câmara de Sena Madureira.

Recentemente ele aceitou o convite feito pelo deputado Gehlen Diniz, pré-candidato a prefeito de Sena, e irá concorrer as eleições 2020 nessa aliança. Na postagem, Josandro Cavalcante fala em dias melhores para Sena Madureira e ressalta que ainda é possível fazer a boa política. Confira:

“Olá amigos!

Hoje em minha casa, recebi a visita do Deputado Gehlen Diniz, Pré-Candidato a Prefeito de nossa cidade, juntamente com os amigos, vereadores, Charmes Diniz e Jacamin, todos do PP.

Minha história política sempre foi pautada com muita firmeza, independência, ética e respeito. Procurando servir ao povo e à minha cidade com os três mandatos de vereador que honrosamente me foi concedido.

Sempre disse que minha luta seria em favor do povo e não de um Prefeito, porque é para isso que somos eleitos, para servir. E de forma leal e com muita independência, sempre fiz.

No início desse meu último mandato de Vereador, declarei não mais ser candidato a Vereador, me colocando como pré-candidato a Prefeito por nossa cidade, pelo PDT, que tem como Presidente Estadual o nosso querido Deputado Luiz Tchê.

Na construção desse novo desafio, ouvir, família, amigos, correligionários, buscando construir algo que possa trazer esperança para o nosso povo, para nossa cidade. E hoje, recebi o honroso convite do Deputado Gehlen Diniz, para unir o PDT e compor a chapa encabeçada pelo Deputado, como Pré-Candidato a vice dessa aliança.

Isso não diminui o sonho que temos de ver nossa cidade em um lugar de destaque nesse estado, mais engradece um projeto que trará esperança à pessoas que não estão satisfeitas com a atual gestão.

Aceitei o desafio e estou ciente que faremos uma campanha limpa, bonita e respeitosa, a fim de mostrar ao povo que a boa política ainda existe, e que juntos podemos oportunizar a todos dias melhores.

Agora é Gehlen e Josandro”, postou.

