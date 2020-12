URGENTE: Morador de Sena Madureira morre atropelado na BR-364

Redação

O começo da noite desta quarta-feira (9), foi marcado por um acontecimento trágico na altura do km 7 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. Um morador de Sena identificado até agora como Lázaro foi atropelado por um caminhão e morreu instantaneamente.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. O próprio motorista do caminhão teria acionado a Polícia. O corpo permanece no local aguardando o resgate do IML.

Lázaro morou muitos anos na região da Boca do Caeté, onde era bastante conhecido.

Nos últimos anos, ele perdeu uma de suas visões e era encontrado constantemente nas Ruas de Sena Madureira, onde pedia dinheiro para, geralmente, comprar bebida.

Seu corpo será levado para o IML de Rio Branco e depois será transladado para Sena, sua cidade de origem.

