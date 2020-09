URGENTE: Árvore cai e mata três pessoas na zona rural de Sena Madureira

Redação Senaonline.net

Este sábado em Sena Madureira foi marcado por uma grande tragédia na região do 25 do Cassirian. A 6 quilômetros da cachoeira do Purus, em uma comunidade, estava ocorrendo um jogo de futebol quando uma árvore por nome Toari caiu e atingiu pelo menos sete pessoas, entre homens e mulheres. Três não resistiram a gravidade dos ferimentos e acabaram morrendo no local.

Os nomes das vítimas não foram divulgados ainda.

A equipe do Samu foi acionada bem como o Corpo de Bombeiros de Sena Madureira e fizeram o resgate dos sobreviventes que deram entrada no Hospital de Sena Madureira por volta das 20: 50 horas. Entre os sobreviventes, um se encontra em estado grave e será transferido para Rio Branco.

Segundo informações, no momento em que a árvore caiu tinha uma caixa de som ligada, fato este que inviabilizou que os moradores escutassem o barulho.

os corpos dos três moradores que morreram ainda não foram resgatados da localidade.

