Urgente: Após acidente, paraquedista está sumido na região de Sena Madureira

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

O Tenente Gustavo Marinho, comandante do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira, utilizou as Rádios Difusora e Aldeia FM 105,9 MHZ, na tarde desta sexta-feira (19), para pedir o apoio da população no sentido de encontrar um paraquedista que estaria sumido na região de Sena.

Informações que chegaram ao Ciosp, em Rio Branco, apontam que o rapaz teria caído de paraquedas na região de Sena nesta manhã. “As poucas informações recebidas indicam que o paraquedista teria sofrido fratura nas pernas. A nossa equipe está de prontidão para localizá-lo e pedimos nesse momento o apoio dos ribeirinhos e demais moradores da zona rural. Quem souber alguma informação, por favor, ligue para o 193”, comentou o Tenente.

O nome da vítima ainda não foi revelado.

