Tristeza: Adolescente é encontrada morta em Sena Madureira

Redação

O início da noite deste sábado (18), foi marcado por um acontecimento trágico no Conjunto Canizo Brasil, em Sena Madureira. a filha do ex-vereador Alex Sales de apenas 14 anos de idade foi encontrada morta em sua residência.

Segundo informações, ela teria se suicidado, mas o real motivo é desconhecido. A nossa reportagem coletou também que a própria mãe da vítima – a professora Nanci Oaskes teria encontrado a filha. Minutos depois uma equipe do Samu, de Sena Madureira, foi acionada, porém, só atestou o óbito.

Os moradores do conjunto Canizo Brasil relataram ao Senaonline.net que a mãe da menina foi encontrada aos gritos no meio da Rua, só então deram definição do que teria ocorrido.

Minutos antes de cometer o ato, a adolescente teria utilizado seu instagran para anunciar o que pretendia.

O clima em Sena Madureira é de total consternação.

Deixe seu comentário

comentários