Três pessoas presas com 120 quilos de carne de caça e quatro jabutis

Três pessoas foram presas em flagrante pelo Exército Brasileiro no sábado (30) com carne de caça e animais silvestres na Comunidade São Salvador, no município de Mâncio Lima, interior do Acre.

Com o trio, homens do Comando de Fronteira Juruá /61º Batalhão de Infantaria de Selva (CFron Juruá /61º BIS) apreendeu 120 quilos de carne de caça e quatro jabutis.

Os suspeitos foram levados para delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, cidade vizinha. Em nota, o Exército destacou que a apreensão ocorreu no Posto de Bloqueio e Controle Fluvial da comunidade.

O Exército acrescentou também que a apreensão compõem as ações da Operação Verde Brasil 2, que é desenvolvida pela Polícia Federal, Instituto de Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A nota ressaltou ainda que a operação obedece às normativas do decreto federal, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que autoriza o uso das forças armadas para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para preservação e contra o desmatamento na Amazônia Legal.

Aline Nascimento, G1

