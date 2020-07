TRE divulga oficialmente o eleitorado de Sena Madureira

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

O município de Sena Madureira continua sendo o terceiro maior colégio eleitoral do Estado do Acre. Dados extraídos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), apontam que para o pleito deste ano 28.985 eleitores estão aptos a irem às urnas para escolher seus representantes na Prefeitura e Câmara Municipal.

Esse número era bem menor, mas, por força da lei, vários títulos que tinham sido cancelados foram reativados, habilitando os moradores a participarem efetivamente das eleições.

Vale ressaltar que o prazo para solicitar o título de eleitor já foi encerrado e só será reaberto após as eleições municipais.

O Fórum Eleitoral da 3ª zona, com sede em Sena Madureira, também divulgou o eleitorado de Manoel Urbano e Santa Rosa que integram a Regional Purus.

Em Manoel Urbano, há 7.209 eleitores. Já em Santa Rosa do Purus, 3.566 pessoas estão aptas a votar neste ano.

Por enquanto, ainda não há uma data definida para as eleições municipais. O pleito iria ocorrer em outubro, entretanto, em face da pandemia da Covid-19 será adiado.

Recentemente o senado da República aprovou uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) estabelecendo que o primeiro turno das eleições ocorra no dia 15 de novembro, mas a proposta ainda precisa ser aprovada na câmara dos deputados.

