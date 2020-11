Traficante executa homem de 50 anos com dois tiros na cabeça

Davi Sahid Aldemir Caetano da Silva, de 50 anos, foi executado com dois tiros na noite da ultima quarta-feira, 16. O crime aconteceu no Ramal do Irineu Serra, na Vila Custódia Freire, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Aldemir foi até uma casa para buscar algo quando um traficante, em posse de uma arma de fogo, se aproximou e efetuou dois tiros na cabeça da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares ao verem o homem ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram, Aldemir já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Deixe seu comentário

comentários