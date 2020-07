Trabalhador sofre fratura no braço ao ser atingido por árvore durante derrubada, em Sena

Edinaldo Gomes, Redação do Jornal Difusora

O serrador Nilson Ribeiro, residente na comunidade Mariomba, rio Iaco, foi vítima de um acidente de trabalho na manhã da última sexta-feira. De acordo com informações, ele trabalhava em uma derrubada quando foi atingido por uma árvore e sofreu fratura em um dos braços.

A ocorrência foi processada no ramal do paraíso. Socorrido por familiares, Nilson foi trazido para o Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico e no dia seguinte encaminhado para Rio Branco afim de se submeter a atendimento especializado.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

Nesse mesmo dia, outro acidente de derrubada ocorrido no mesmo ramal tirou a vida do colono Roseni Freitas de Oliveira, 37 anos, atingido na cabeça por uma árvore.

