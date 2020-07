Trabalhador picado por cobra venenosa no rio Iaco está internado no Hospital de Sena

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

Nesse último final de semana deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o trabalhador rural André Vitor de Freitas, 24 anos de idade, residente no seringal Terra alta, rio Iaco. Ele foi picado em um dos dedos da mão por uma cobra papagaio.

De acordo com informações, André estava brocando a mata quando foi surpreendido pelo ataque. Por se tratar de um local de difícil acesso, ele andou cerca de duas horas até chegar no local onde tinha uma motocicleta. De lá, foi transporta de moto para a cidade. “Durante toda a viagem eu vinha cuspindo sangue, mas graças a Deus consegui sobreviver”, disse.

Até a manhã desta segunda-feira (27), o trabalhador se encontrava internado no Hospital João Câncio Fernandes, onde se recupera progressivamente.

