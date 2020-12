Trabalhador é ferido com dois disparos de arma de fogo

Uma tentativa de homicídio foi registrada nesta quarta-feira, 9, no Ramal da Judia, região do Belo Jardim, em Rio Branco. Joel Claudino Ataíde, 39 anos, foi ferido no peito com dois disparos de arma de fogo. O homem retornava e uma construção quando foi abordado por uma dupla em uma motocicleta.

O trabalhador foi encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto Socorro de Rio Branco por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Nenhuma linha de investigação está descartada.

A Polícia Militar esteve no local, mas ninguém foi detido até o momento suspeito deste delito.

Deixe seu comentário

comentários