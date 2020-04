Toque de recolher em Sena Madureira estará valendo a partir e amanhã

Em face da pandemia do Coronavírus, a Prefeitura de Sena Madureira editou um Decreto que será publicado amanhã no Diário Oficial do Acre contendo várias normas. Nele também estará incluído o chamado “Toque de recolher”.

De acordo com a redação do Decreto, os moradores não poderão permanecer nas Ruas a partir das 7 horas da noite, salvo em situações justificadas como, por exemplo, ir ás farmácias ou outra ação emergencial. “Estamos seguindo as orientações dos órgãos competentes, principalmente do Ministério Público. Com isso, as pessoas devem se recolher às suas casas a partir das 19 horas”, destacou o Dr. Getulião Saraiva, secretário de finanças de Sena Madureira.

Já os supermercados irão funcionar das 7 horas da manhã ás 18 horas, devendo oferecer as condições de higienização para seus clientes. Em cada supermercado, só poderá conter 10 pessoas, no máximo. Havendo um número maior, os clientes terão que fazer o revezamento.

Com relação a Feira Livre dos Colonos, irá voltar a funcionar, entretanto, somente com 50% de sua capacidade.

A partir desta quarta-feira (22), também será obrigatório a utilização de máscaras por toda a população.

