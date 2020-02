Toinha Vieira pede exoneração de cargo no Governo para disputar a Prefeitura de Sena

Da Redação

A ex-prefeita e ex-deputada estadual de Sena Madureira, Toinha Vieira (PSDB), pediu nesta sexta-feira (28), exoneração do cargo de chefe de Departamento que ocupava na Fundação Elias Mansour, do governo do Acre. Ela seguiu orientação de um Decreto baixado pelo governo que versa sobre o afastamento das funções de todos os comissionados que pretendem concorrer ao pleito deste ano.

Sendo assim, Toinha Vieira reafirma sua pré-candidatura a prefeita de Sena Madureira com o apoio irrestrito do vice-governador do Acre, Major Rocha.

Experiente na gestão pública, ela já foi prefeita por dois mandatos de Sena, além de ter sido eleita deputada estadual. Vieira disputou as últimas três eleições ocorridas em Sena (2008, 2012 e 2016), mas não conseguiu vencer.

Toinha faz parte da frente de oposição ao atual prefeito Mazinho Serafim (MDB) que tem ainda o líder do governo, Gehlen Diniz (Progessistas), Charlene Lima (PTB) e Zenil Chaves. O grupo busca o apoio, ainda, de Jairo Cassiano (Democratas).

Toinha, Gehlen Diniz, Charlene e Zenil tentam chegar a um consenso para definir quem irá encabeçar a chapa.

