TJAC e Prefeitura de Rio Branco assinam Termo de Cessão de servidores

O presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, assinou na ultima terça-feira, 5, o Termo de Cessão de Servidores entre o Poder Judiciário do Acre e a Prefeitura de Rio Branco. A parceria institucional foi firmada durante a visita do prefeito, Tião Bocalom, acompanhando da vice-prefeita, Marfisa Galvão, e do presidente da Câmara de Vereadores, N.Lima.

O Termo viabilizará o intercâmbio de servidores entre os poderes. Participaram ainda da reunião, a juíza auxiliar da presidência do TJAC, Andrea Brito, a procuradora Geral do município, Francisca Araújo e o procurador adjunto, Joseney Cordeiro.

Durante o diálogo e alinhamento institucional, o presidente Francisco Djalma, agradeceu a visita do prefeito, da vice-prefeita e procuradores, e ressaltou a importância dos poderes trabalharem em parceria em prol do Acre, respeitando a autonomia de cada um.

O prefeito Tião Bocalom comentou a visita institucional ao TJAC, que é a primeira como prefeito empossado. “Essa é uma visita de cordialidade e também de parceira”, disse.

O presidente da Câmara do Vereadores, N. Lima reforçou a importância do diálogo. “A independência entre os poderes deve ser mantida, mas devemos ser harmônicos. E é isso que pretendemos fazer, trabalhar com diálogo”, finaliza.

