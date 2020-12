TJAC celebra o Dia da Justiça

O Poder Judiciário brasileiro comemora nesta terça-feira, 8, o Dia da Justiça. A data foi criada pelo Decreto-Lei nº 8.292 de 1945. No Acre o expediente está suspenso nos órgãos jurisdicionais e administrativos do Poder Judiciário do Acre. Os serviços ocorrem em forma de plantão, tanto na instância de 1º quanto na de 2º Grau.

A data que celebra o Dia da Justiça, tem o objetivo de homenagear o Poder Judiciário brasileiro, que é é um dos três poderes da república, junto ao Executivo e ao Legislativo. O Judiciário tem como função julgar a aplicação das leis em casos concretos e zelar pelo cumprimento delas, a fim de assegurar justiça e a realização dos direitos e deveres.

Neste dia, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma, celebra a data agradecendo a todos os servidores e magistrados, pela dedicação e trabalho que realizam com esmero e dedicação.

