Tião Bocalom e Gladson se reúnem em Brasília

O prefeito eleito em Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na noite da ultima Quarta-feira em Brasília-DF, com o governador Gladson Cameli para falar sobre parcerias entre estado e prefeitura. A reunião aconteceu no restaurante Rubaiyat, no Setor de Clubes Esportivos Sul.

Dentre os assuntos estavam o trabalho de combate a COVID-19 e Pós COVID, a restauração de ramais em Rio Branco no próximo verão e a reversão do Sistema de Água e Esgotos do Estado para a Capital. A conversa foi bem harmoniosa e o Governador Gladson Cameli garantiu que seu governo caminhará de mãos dadas com a administração Bocalom.

