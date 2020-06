Tentou matar irmão, mas foi impedido pela família

O detento em monitoramento eletrônico, Francisco Charles Lima e Silva, 41 anos, foi preso por tentar matar o próprio irmão, na noite deste sábado (6), na Rua 6 de Agosto, no Bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo Maria Raimunda Lima, mãe do acusado, Francisco sempre ingere bebidas alcoólicas e fica muito violento. Desta vez, ele discutiu e tentou matar o irmão com um terçado enferrujado, mas foi impedido após a mãe e cunhada intervirem.

A mãe do acusado ainda relatou que no sábado, após beber, Francisco chegou dentro da residência e quebrou todos os móveis e as louças da casa. Sendo preciso acionar o auxílio dos policiais militares do 2° Batalhão, que chegou rápido e conseguiu também evitar o homicídio e prender o detento em flagrante.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis. Ainda de acordo com Maria Raimunda, essa é a terceira vez que Francisco é preso. Anteriormente, o homem foi preso por violência doméstica.

