Tarauacá: Abdias da Farmácia e Bebé Damasceno registram candidaturas e traçam Plano de Governo ouvindo o povo

A aliança firmada entre Democratas e PSDB rumo à Prefeitura de Tarauacá já está com sua chapa devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Abdias da Farmácia encabeça a chapa majoritária, tendo como candidato a vice, Bebé Damasceno.

Numa demonstração de agilidade, Abdias da Farmácia já iniciou a elaboração de seu plano de governo cuja construção está voltada para ouvir os anseios da comunidade Tarauacaense. “A nossa meta é ouvir a comunidade, saber o que o povo quer de melhorias para Tarauacá. Não tem como elaborar um plano de governo dentro de quatro paredes. Aqui a população tem participação ativa”, comentou.

Ele acrescentou também que pretende fazer uma campanha limpa, difundindo suas propostas tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Abdias da Farmácia e Bebé Damasceno contam com o apoio irrestrito do deputado federal Alan Rick, principal liderança do Democratas no Acre e de Jairo Cassiano, presidente do Democratas no Estado.

