Suspeitos com farda da polícia executam detento

Por Davi Sahid O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Adalcenilson de Oliveira Marcílio da Silva, de 34 anos, foi executado a tiros nas primeiras horas da manhã deste domingo, 30, em sua residência localizada na Travessa Nairobe, Ramal da Castanheira, situado na região da Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Adalcenilson estava dentro de casa, quando homens não identificados, vestidos com farda da polícia, chegaram em um veículo, pararam na frente da residência e o chamaram. O detento monitorado ao ver que eram homens fardados com uniforme policial saiu de casa e, ao se aproximar, recebeu dois tiros. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

