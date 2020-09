Suspeito de matar jovem com facada no peito por ela não querer namorar com ele é preso

Por Iryá Rodrigues Um homem de 66 anos, suspeito de matar Milena Ferreira da Silva, de 22 anos, com uma facada na última sexta-feira (18) foi preso pela Polícia Civil nessa terça (22). O crime ocorreu no município de Acrelândia, interior do Acre, mas o suspeito estava na cidade vizinha, Plácido de Castro.

A informação foi confirmada pelo delegado da cidade, Danilo César. Segundo ele, a polícia já tinha informação de que o suspeito tinha fugido para Plácido de Castro e, inclusive tinha sido visto circulando pela cidade. Mas, a prisão só foi possível após sair o mandado de prisão contra ele.

A jovem morreu no Hospital de Acrelândia após ser ferida pela facada que atingiu a região entre o peito e o abdômen. A motivação para o crime teria sido porque o homem queria namorar com a vítima e teria cometido o crime por ciúmes e porque ela não aceitou namorar com ele.

O crime aconteceu na noite de sexta quando a jovem estava em um bar. Ela foi socorrida e levada ao hospital da cidade, mas, na manhã de sábado (19), não resistiu e morreu, segundo relatou a mãe dela, a auxiliar de serviços gerais Márcia da Silva de 42 anos.

“Na segunda [21] nós tivemos informações de que o autor estaria aqui em Plácido de Castro. Então, tanto a PM quanto a Polícia Civil passaram a monitorar o indivíduo porque, até então, não tínhamos o mandado de prisão. Quando finalmente saiu o mandado de prisão, nessa terça, às 17h, nós imediatamente cumprimos o mandado. O autor não ofereceu resistência e revelou-se aparentemente arrependido”, disse o delegado.

Após ser levada ao hospital, Milena chegou a passar por uma cirurgia. “A faca atingiu o pulmão dela e o coração. Passou por uma cirurgia porque acreditavam que o sangue estava descendo para a barriga dela”, contou a mãe da jovem.

‘Ciúmes’

Márcia disse que a motivação para que o homem cometesse o crime seria ciúmes e que a filha não tinha nenhum relacionamento com o suspeito.

“Ela não tinha nada com ele. O problema é que andava na casa dele, bebia com ele e ele queria alguma coisa, mas ela não. Se sentiu rejeitado e matou ela”, contou a mãe, que pede por justiça pela morte da filha.

Márcia ainda contou que Milena tinha deficiência mental, que eles ainda não tinham um diagnóstico, porque ainda estavam tentando um laudo para saber qual a deficiência da jovem. Ela deixou um filho de dois meses.

Versão do suspeito

Na delegacia, o suspeito informou que tinha um relacionamento com ela há três anos. De acordo com o delegado, o suspeito afirmou que não teve intenção de matar a jovem.

“Ele disse que estava passando nesse bar e viu um indivíduo tentando beijar a Milena, aí ele perdeu a cabeça e foi tentar furar o rapaz com a faca e acabou acertando ela por engano. Essa foi a versão dele”, disse o delegado.

Indiciado por feminicídio e tentativa de homicídio

O delegado de Acrelândia, responsável pelo caso, disse que concluiu o inquérito sobre o caso nesta quarta (23) e que já vai encaminhar à Justiça. Segundo ele, o homem foi indiciado pelos crimes de homicídio com a qualificadora de feminicídio e por tentativa de homicídio.

A tentativa de homicídio foi porque o suspeito teria tentado também ferir o homem que estava com Milena no bar, mas não conseguiu.

“O caso já foi concluído. Durante esses dias, ouvimos testemunhas, pegamos todas as provas e representei pela prisão preventiva do autor. No interrogatório, ele alega que foi acidente, que na verdade não queria ferir ela e que esse homem teria empurrado a menina na direção dele. Mas, todas as testemunhas disseram o contrário, que não tinha conseguindo alcançar o homem, ele foi na direção da moça e deu a facada”, afirmou Mendes.

