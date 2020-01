Suspeito de matar homem em bar após discussão é assassinado a tiros na zona rural

Fonte-G1

Aildo de Souza Monteiro, de 49 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (29), no Projeto de Assentamento Moreno Maia, na zona rural de Rio Branco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima era suspeita de ter cometido um homicídio e o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas.

O delegado responsável pelo caso, Martin Hessel, contou que, como o crime ocorreu em uma região de difícil acesso e, por conta das fortes chuvas, o local está praticamente intrafegável, ainda não foi possível uma equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) chegar ao local.

Monteiro era o principal suspeito de ter matado Roberto Iranildo Galvão de Lima, de 23 anos, com dois tiros no dia 15 de dezembro. O crime ocorreu após uma discussão em um bar no quilômetro sete do Ramal Três Palhetas, no Projeto de Assentamento Moreno Maia.

“As informações ainda são poucas, mas pelo que temos até agora, foram vários ferimentos de arma de fogo enquanto ele estava saindo da zona rural e indo para a cidade. A vítima respondia por um homicídio na mesma região, por isso, pode ser que tenha ligação, mas como não conseguimos ter acesso ao local, ainda não temos como confirmar isso”, disse o delegado.

O crime contra Monteiro teria ocorrido por volta de 16 horas e o corpo da vítima só chegou ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco às 23 horas. Segundo o delegado, a própria famílias do homem que fez o transporte do corpo usando um trator, já que nem quadriciclos estão trafegando no local.

