Sumiço misterioso: Menina e garoto que saíram de casa há 4 dias ainda não foram encontrados

Apesar do esforço empreendido pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Sena Madureira, dois jovens que saíram de casa na noite da última sexta-feira ainda não foram encontrados. Trata-se de Amanda Paiva, 13 anos e Tauã, 17 anos que são amigos e saíram juntos na data do ocorrido.

Durante o dia de ontem foram feitas diversas buscas pelos Bombeiros em uma região de mata fechada no Bairro Segundo Distrito, entretanto, nenhum vestígio foi encontrado. A Polícia Militar, sob o comando do Tenente Fábio Diniz está dando continuidade aos trabalhos com o fito de desvendar o mistério.

Ontem o delegado de Sena Madureira, Marcos Frank, também esteve no Segundo Distrito na tentativa de obter informações sobre o caso. As buscas se concentram na região do Segundo Distrito baseadas em duas situações: A primeira é que, segundo familiares, Tauã teria saído de casa dizendo que ia para o referido Bairro. Já a segunda é porque surgiu uma informação de que os corpos estariam em um córrego, o que não foi confirmado até a presente data. O Tenente Fábio Diniz afirmou nesta manhã, em entrevista à Rádio Difusora, que a principal dificuldade é que impera a lei do silêncio no local. “Estamos tendo essa dificuldade, mas não vamos parar o nosso trabalho. Pedimos aos moradores que nos ajudem. Qualquer informação sobre o paradeiro dos jovens liguem para o 190, não precisa se identificar”, comentou. Entre os familiares, a angústia tem sido grande, visto que, já se passaram quatro dias e até agora não há nenhuma informação. “A Amanda saiu de casa me dizendo que iria na Praça e voltaria logo. Ela fazia isso sempre, o problema é que dessa vez não voltou. A sensação é de desespero, mas não podemos perder a esperança em Deus”, comentou a senhora Neca, moradora do Bairro Cidade Nova, mãe da Amanda. O caso, portanto, segue em fase de investigação.

