Sobe para 731 número de casos confirmados da Covid-19, em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

O Boletim epidemiológico emitido na tarde desta quarta-feira (8), pela Secretaria Municipal de Saúde constatou mais um avanço da Covid-19, em Sena Madureira. Até o presente momento, o município já tem 731 casos confirmados da doença, 22 a mais do que o total verificado na data de ontem.

O Boletim apresenta oficialmente que quatro moradores que eram de Sena Madureira já morreram em decorrência dessa enfermidade. Mesmo assim, demonstra que o índice de letalidade da Covid no vale do Iaco não é tão alarmante em face do número de casos confirmados.

No que tange aos pacientes que conseguiram se recuperar da Covid, o quantitativo também aumentou. Ao todo, 405 moradores estão reabilitados, ou seja, conseguiram escapar. No momento atual, seis moradores se encontram internados no Hospital de campanha que funciona no Salão Paroquial.

Nesta quarta-feira (8), em entrevista à Rádio Difusora 670 KHZ, o promotor de justiça, Thales Ferreira, fez um apelo á população. Ele considerou que muitos moradores estão praticamente alheios ao problema e não utilizam máscaras ao sair de casa. ““Nós estamos acompanhando de perto essa questão para que sejam cumpridos os Decretos tanto do Estado quanto da Prefeitura. Infelizmente alguns moradores não estão cumprindo as determinações, a gente ainda encontra pessoas nas Ruas sem máscaras. Imploro que, ao sair de casa, os moradores usem máscaras e adotem as outras medidas preventivas”, comentou.

De acordo com o promotor, o Ministério Público está de prontidão para atender denúncias e outras questões pertinentes ao caso. “Se o morador verificar algum tipo de aglomeração, festas, entre outros, pode entrar em contato conosco e fazer a denúncia. Sena Madureira tem pouco mais de 40 mil habitantes e o número de casos da Covid-19 é expressivo”, comentou.

Sobre uma possível aplicação de multas para quem descumprir as normas, o promotor disse que é preciso incluir esse ítem no Decreto, ação esta que compete ao prefeito do município.

