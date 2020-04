Sob forte comoção, corpo do Dr. Júlio Quiroga é sepultado em Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

Aconteceu na manhã desta terça-feira (14), o sepultamento do corpo do Dr. Júlio Quiroga Antezana, 52 anos, no cemitério Recanto da Saudade, localizado no Bairro Segundo Distrito de Sena Madureira. Durante toda a noite de ontem o corpo foi velado na Igreja Batista Regular, onde inúmeras pessoas compareceram para dar o último adeus ao profissional da saúde.

Natural da Bolívia, o Dr Júlio era bastante querido em Sena Madureira, principalmente na região do Bairro Segundo Distrito já que o mesmo atuava na unidade Riccioti Tamburini. Nas últimas semanas, ele teria tido várias complicações em sua saúde relacionadas a Diabetes e acabou falecendo ontem ao se encontrar internado em Rio Branco.

Em razão da pandemia do Coronavírus, seus familiares que moram na Bolívia não puderam acompanhar o velório nem muito menos o sepultamento. “A família dele, principalmente os pais, não tiveram a oportunidade de dar o último adeus por conta desse problema do Coronavírus. Eles pediram pra gente gravar vídeos de todos os momentos e encaminhar pra eles. Assim foi feito”, comentou Toim Apolinário, ex-presidente do Bairro Niterói.

Ele acrescentou que o Bairro Segundo Distrito perdeu muito com o falecimento do médico. “Tratou-se de uma grande perda para todos nós. O Dr. Júlio tinha o carinho e o respeito da nossa comunidade. Além de atender no posto, ele ia de casa em casa, se importava com os pacientes”, frisou.

Antes do caixão ser encaminhado para o cemitério Recanto da Saudade, foi feita uma parada na unidade Riccioti Tamburine, ocasião em que seus colegas de trabalho prestaram uma última homenagem com o Hino: Sabor de mel, da cantora Damares.

Deixe seu comentário

comentários