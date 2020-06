Sistema de Segurança Pública frustra fuga de presos

Em ação coordenada da Polícia Civil, Agentes da SEJUSP, Polícia Penal e Polícia Militar, impediram uma ação criminosa com o objetivo de promover fuga em massa da Penitenciária Manoel Nery em Cruzeiro do Sul.

O fato aconteceu na madrugada deste domingo, onde dois indivíduos foram presos próximo ao complexo penitenciário portando baldes com tachos para cortar pneus de veículos e cinco armas de fogo, todas municiadas.

Segundo os detidos, o material seria entregue para os presos fugitivos assim que saíssem do presídio para auxiliarem na fuga. Paralelamente a esta ação policial, a Polícia Penal realizou ações no interior do presídio onde identificou vários buracos nas paredes das celas logrando êxito em manter os presos na penitenciária.

PMAC/6°BPM – Sentinela do Juruá.

