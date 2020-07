Sinal vermelho em Sena para a violência doméstica

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, aderiu a campanha do Conselho Nacional de Justiça no tocante à prevenção da violência contra a mulher.

A campanha preventiva, trata-se de uma questão de solidariedade e ajuda as mulheres que sofrem de violência física, moral ou psicológica.

Para tanto, basta desenhar um sinal vermelho com um X na mão para sabermos que ali está acontecendo uma violência doméstica.

Quem visualizar o sinal ligue discretamente para o 190 e acione uma guarnição policial, indicando o local e características dos envolvidos.

Desta forma, o policial irá atender a ocorrência empenhando uma viatura policial.

Ajude a campanha sinal vermelho para violência doméstica.

Assessoria do 8° BPM

