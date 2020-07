Servidores recebem metade do 13º salário nesta quarta-feira

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Os servidores ativos e inativos da administração pública estadual recebem a metade do valor líquido corresponde ao 13º salário nesta quarta-feira, 15. Pelo segundo ano consecutivo, o Governo do Estado do Acre antecipa o pagamento para o mês de julho. A segunda parcela será disponibilizada em dezembro.

“Nossa missão é valorizar os servidores públicos que nos auxiliam a prestar os serviços e atender a comunidade. Pagar os salários em dia é minha prioridade. Assumi esse compromisso e estou cumprindo. Isso só foi possível porque temos feito de tudo para economizar cada centavo do Tesouro Estadual”, destacou o governador Gladson Cameli.

A medida injetará mais de R$ 92 milhões na economia e contribuirá diretamente para o aquecimento de setores do comércio afetados pela crise decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo Contracheque AC, disponível gratuitamente em smartphones com sistema operacional Android. Nesses canais, os servidores têm acesso ao calendário de pagamento e cédula C, entre outras comodidades.

“A antecipação tem dois objetivos. O primeiro deles é reforçar o compromisso do governo do Estado de manutenção do pagamento dos servidores em dia e o segundo, primordial, é garantir um aporte de recursos na economia do Acre para incentivar o processo de reabertura da economia”, enfatizou o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

