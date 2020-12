Serventia Extrajudicial de Sena Madureira recebe visita do Corregedor-geral da Justiça

Na ultima quarta feira, 02, o Corregedor-geral da Justiça, desembargador Júnior Alberto, visitou a Serventia Extrajudicial de Sena Madureira, oportunidade em que manteve reunião de trabalho com a interina, Dirce Yukari Sugui , que também é delegatária da Serventia Extrajudicial de Manuel Urbano. A visita também contou com a participação do gerente de Fiscalização Extrajudicial, Rodrigo Santos.

Durante o encontro foram tratados temas de interesse ao funcionamento dos serviços notariais e de registro como, por exemplo, a utilização do novo sistema de gestão de processos da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Acre, PJECor, que passou a ser o sistema oficial de tramitação de todos os processos de competência do órgão correcional.

No diálogo, também falaram das funcionalidades do novo sistema de prestação de contas de interinos, desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, como módulo do sistema Extrajud, tendo como parâmetro a tecnologia e expertise do sistema cedido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Na ocasião, foram recebidas pelo corregedor sugestões para o aprimoramento do sistema de prestações de contas de interinos, especialmente no que diz respeito ao lançamento das informações sobre o pagamento postergado, que ocorre no serviço de protesto de títulos e documentos.

O corregedor aproveitou a oportunidade para visitar o prédio para onde serão transferidas, em breve, as instalações dos serviços notariais e de registro de Sena Madureira, oferecendo melhores condições de atendimento ao público, especialmente no quesito da acessibilidade e comodidade de estacionamento, indisponível nas atuais instalações.

O novo prédio também possibilitará o armazenamento com mais segurança do acervo documental da serventia, livre da possiblidade de deterioração pela ação de umidade, bem como contará com espaço mais adequado ao cumprimento das disposições do Provimento 74 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre padrões mínimos de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibilidade de dados para a continuidade da atividade pelos serviços notariais e de registro do Brasil.

A Serventia Extrajudicial de Sena Madureira está sob administração da responsável interina Dirce Azevedo há aproximadamente um ano, tendo passado por um processo de intervenção que resultou na instauração de processos administrativos contra o titular anterior, que teve decretada a perda da delegação.

Com o quadro de colaboradores renovados, a Serventia experimenta agora uma nova fase em que o foco será a melhoria da qualidade de atendimento ao público, segurança do acervo e atendimento às regras de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

Atualizado em 02/12/2020

