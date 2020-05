Senador Márcio Bittar será o relator do orçamento geral da União para 2021

LEANDRO CHAVES

O senador Márcio Bittar (MDB/AC) será o relator da comissão do orçamento geral da União para 2021. A escolha do parlamentar do Acre foi comunicada ao próprio nas últimas horas pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM), e pelo líder da bancada do MDB na Casa, senador Eduardo Braga, do Amazonas.

Em entrevista ao ContilNet, Bittar afirmou que a escolha de seu nome é fruto de uma construção de relações de respeito até mesmo com parlamentares de partidos adversários ao seu, como o PT, por exemplo.

“É uma soma de todo o meu trabalho. Não cheguei a Brasília pensando nesse posto, mas sim em obter resultados na minha atuação para ajudar o Acre. Sabia que, para isso acontecer, teria que conseguir me tornar mais útil ao Brasil”, afirmou.

Segundo o senador, não haveria ano melhor para o Acre em ter um de seus representantes como relator do orçamento geral. “O Brasil tem uma dívida com o Acre e com a Amazônia. Agora é a hora de garantir que a gente receba o que merece”. Bittar será oficializado relator da comissão quando esta for instalada no Congresso.

O orçamento geral é a soma de todo o dinheiro público a ser gasto no país em um determinado ano. A comissão que discute o orlamento é formada pelo presidente e pelo relator. Por ser mista, os cargos são ocupados por um representante do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que se revezam ano a ano no posto.

