SENA: Visando evitar filas na madrugada, escolas farão sorteio para definir vagas

O Governo do Acre através do Núcleo da Secretaria Estadual de Educação (SEE), em Sena Madureira, já definiu o calendário das matrículas para o ano letivo 2020.

Na próxima segunda-feira, 6, começam as rematrículas, onde os pais ou responsáveis devem comparecer às escolas para, tão somente, confirmar a permanência de seus filhos. Esse prazo se estende até o dia 10.

Já com relação as novas matrículas, voltadas para alunos que irão entrar no 6º ano do Ensino Fundamental ou no 1º ano do Ensino Médio, o Núcleo em comum acordo com os gestores das escolas estará promovendo uma espécie de pré-matrícula também a partir de segunda-feira, 6. A grande novidade deste ano é que a vaga será definida por meio de um sorteio.

A medida foi tomada ancorada em duas situações: A primeira é que a maioria dos alunos prefere estudar no turno da manhã e as escolas não tem como absolver todos somente nesse turno. O segundo ponto é que as escolas mais procuradas são o Dom Júlio Mattioli (Ensino Médio) e Instituto Santa Juliana (Ensino Fundamental). No ano passado, os pais passaram a noite na fila pra conseguir as vagas almejadas.

De acordo com a professora Irlane Diniz, coordenadora da SEE no município, o sorteio é a forma mais democrática encontrada para resolver a situação. “Podemos adiantar que teremos vagas o suficiente em todas as escolas, ou seja, ninguém vai ficar sem estudar por falta de vaga. O que acontece é que muitos optam por uma determinada escola e essa escola não tem condições de atender todos que procuram, é por isso que iremos realizar o sorteio. Então, a partir de segunda-feira os pais ou responsáveis podem procurar as escolas para fazer a pré-matrícula e no dia 10 deste mês o sorteio será realizado”, comentou.

Em Sena Madureira, fazem parte da rede estadual de ensino na zona urbana as escolas: Dom Júlio Mattioli, Assis Vasconcelos, Instituto Santa Juliana, Fontenele de Castro e Raimundo Magalhães. As escolas Charles Santos que fica no pólo Elias Moreira e Comunitária II, no km 7 da BR-364, também devem abrir o calendário de matrículas na semana que vem.

