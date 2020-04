SENA: Polícia apreende revólver com três balas no Bairro Cristo Libertador

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Policiais Militares de Sena Madureira ligados ao 8º BPM realizaram por volta de 6 horas da manhã desta quinta-feira (9), a apreensão de um revólver calibre 38 no Bairro Cristo Libertador. também foram encontradas três balas intactas.

De acordo com o Tenente Fábio Diniz, o êxito do flagrante foi fruto de um trabalho em parceria. “A ocorrência se deu após um trabalho em conjunto entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. Por meio do Núcleo de inteligência, sempre trocamos informações e dessa vez mais uma arma que poderia ser usada em crimes contra a vida foi retirada de circulação”, comentou.

No momento da ação, um infrator foi preso e conduzido para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos de praxe.

