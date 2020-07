SENA: Moradores reivindicam conclusão de trabalho em Rua do Cristo Libertador

Da Redação

Os moradores da Rua Nasser Nasserala José, situada no Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, estão pedindo da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, uma resposta sobre o trabalho que foi iniciado no ano passado e que até agora não foi concluído.

Segundo eles, a equipe da Prefeitura retirou o calçamento que restava com a justificativa de que iria fazer uma nova pavimentação, porém, está prestes a completar um ano dessa intervenção e a situação continua do mesmo jeito.

O morador Francisco disse que algo tem que ser feito antes da chegada do inverno. “Em agosto do ano passado, a Prefeitura retirou o restante do asfalto, mas o trabalho não teve continuidade. Estamos pedindo providências, pois no inverno é um verdadeiro caos. Será se irão lembrar da gente só na hora de pedir votos?”, indaga o morador.

O espaço fica aberto no Senaonline.net caso o representante da Secretaria de Obras queira se manifestar.

Deixe seu comentário

comentários