Sena Madureira tem sete pré-candidatos a prefeito este ano

O Município de Sena Madureira a terceira maior cidade do Estado do Acre, com mais de 25 mil eleitores aptos a votarem nesta eleição de prefeito, apresenta para a comunidade até o momento, sete nomes para a possível disputa.

Toinha Vieira

Zenil Chaves

Charlene Lima

Mazinho Serafim

Gerlen Diniz

Jossandro Cavalcante

Elder Teixeira

Podendo ainda aumentar o número com um novo nome que deverá ser apresentado pelo Partido Democratas e o Partido do (PT).

No primeiro momento nenhum desses nomes citados acima pretende compor uma pré-candidatura de vice prefeito.

Mas todos sabem como se dá o processo, muitos se lançam, mais no final das contas acabam formando composições.

Também se comenta entre os bastidores da política Senamadureirense que, três chapas já estão formadas definitivamente para a disputa.

A primeira será composta pelo Deputado Estadual Gerlen Diniz e Toinha Vieira. A segunda por Zenil Chaves e a Empresária Charlene Lima. E por último o atual prefeito Mazinho Serafim e Gilberto Lira. As demais poderão ser formadas ainda.

O certo é que Sena Madureira vai ter uma das eleições mais disputada de sua história. Podendo sofrer alterações, já que a política é como nuvem, uma hora está de um jeito e em poucos minutos tudo muda.

Ronaldo Duarte

Deixe seu comentário

comentários