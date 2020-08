Sena Madureira tem mais de 46 mil habitantes, aponta IBGE

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Prestes a completar 116 anos de fundação, Sena Madureira continua sendo a terceira maior cidade do Acre. Dados extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que sua população aumentou consideravelmente nos últimos anos e, nesse contexto, o município fica atrás somente de Rio Branco (Capital do Acre) e Cruzeiro do Sul.

Atualmente Sena Madureira possui 46.511 moradores. A população está distribuída entre as zonas urbana e rural.

Somente na zona urbana, de acordo com a União Municipal dos Moradores (Umamssem), existem 28 Bairros. A zona rural é formada pelos rios Iaco, caeté, Purus e Macauã, além de estradas e ramais.

Segundo reza a história, Sena Madureira foi fundada no dia 25 de setembro de 1904 e é a principal cidade da Regional Purus que conta, ainda, com Manoel Urbano e Santa Rosa.

Confira o total de Habitantes em cada município do Acre, segundo o IBGE:

Acrelândia 15.490

Assis Brasil 7.534

Brasiléia 26.702

Bujari 10.420

Capixaba 12.008

Cruzeiro do Sul 89.072

Epitaciolândia 18.696

Feijó 34.884

Jordão 8.473

Mâncio Lima 19.311

Manoel Urbano 9.581

Marechal Thaumaturgo 19.299

Plácido de Castro 19.955

Porto Walter 12.241

Rio Branco 413.418

Rodrigues Alves 19.351

Santa Rosa do Purus 6.717

Senador Guiomard 23.236

Sena Madureira 46.511

Tarauacá 43.151

Xapuri 19.596

Porto Acre 18.824

