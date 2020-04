Sena Madureira tem mais de 26 mil eleitores aptos a irem às urnas, confirma TRE

Por: Edinaldo Gomes

Um balanço divulgado nesta terça-feira (14) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), apontou que a cidade de Sena Madureira conta atualmente com 26.001 eleitores aptos a irem ás urnas nas eleições deste ano.

Esse número pode aumentar, visto que, a expedição de títulos ou até mesmo a regularização dos que estão pendentes se estenderá até o dia 6 de maio. Nesse patamar, Sena Madureira continua sendo o terceiro maior colégio eleitoral do Acre.

Os jovens brasileiros de 15 anos que completarão 16 anos até o dia 04 de outubro de 2020, data do primeiro turno das próximas eleições, podem tirar a primeira via do seu título de eleitor.

Em Sena Madureira, o Fórum Eleitoral da 3ª zona, situado à Rua Cunha Vasconcelos, não está realizando o atendimento presencial por conta da pandemia do Coronavírus, entretanto, os moradores podem fazer solicitações e dirimir dúvidas através do email: zon003@tre-ac.jus.br.

