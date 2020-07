Sena Madureira: Sobe para 8 número de mortes causadas pela Covid-19

Redação

A Secretaria Municipal de Saúde, em seu Boletim Epidemiológico recente, atestou que subiu para 8 o número de mortes em Sena Madureira provocadas pela Covid-19.

Na semana passada, três pessoas oriundas do vale do Iaco foram a óbito em Rio Branco em razão de complicações com a doença. Trata-se de um indígena de 58 anos, um idoso de 86 anos e um reeducando de 44 anos.

Conforme informações, o reeducando Elenilson Rodrigues de Sousa não apresentou sintomas graves da doença, mas testou positivo para a Covid, sendo internado no Hospital de campanha de Sena e transferido em seguida para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into). Ele tinha outras comorbidades e faleceu na última sexta-feira.

Até a presente data, Sena Madureira já tem 832 casos confirmados, 496 pacientes curados e 5 internados no Hospital de campanha.

