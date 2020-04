Sena Madureira recebe mais de 1.500 cestas básicas para alunos da Rede Estadual

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli (Progressistas), a Secretaria Estadual de Educação destinou nesta sexta-feira (24), para a cidade de Sena Madureira um total de 1.519 cestas básicas que serão entregues para alunos das Escolas da Rede Estadual.

Homens do Exército Brasileiro e do Corpo de Bombeiros foram os responsáveis pela entrega.

De agora em diante, cada equipe Gestora definirá, em comum acordo com o Núcleo da SEE de Sena Madureira, a data para repassar às cestas básicas aos alunos. “Lembrando que a orientação do Governo é contemplar alunos cuja família é beneficiária do Bolsa Família, ou seja, pessoas de baixa renda”, comentou a professora Irlane Diniz, coordenadora da Educação estadual, em Sena.

Em tempos normais, esses produtos vinham sendo utilizados na Merenda Escolar. Como as Escolas estão fechadas por conta do novo Coronavírus, o governo decidiu fazer a doação para as famílias mais carentes. “Estamos mantendo contato com todas as escolas para que se organizem e façam a entrega na semana que vem”, adiantou.

De acordo com o que ficou estabelecido, serão contempladas, nesse primeiro momento, as escolas: Afonso Pena, Anjo da Guarda, Comuniatária II, Assis Vasconcelos, Charles Santos, Instituto Santa Juliana, Fontenele de Castro e Raimundo Magalhães.

A Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli não consta nessa lista, mas há a garantia do Estado de que seus alunos também serão contemplados em data posterior.

